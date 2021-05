Zakopane-Hel. w pięć dni pokonali 800 km na rowerach z Gubałówki nad morze. Wszystko dla chorego dwulatka

Rowerowa przygoda trójki młodych mieszkańców Raby Wyżnej rozpoczęła się 1 maja na Gubałówce. Jak sami przyznawali, to było ich marzenie i wyzwanie. Swoją przejażdżkę połączyli z akcją wsparcia zbiórki dla chorego, 2-letniego Arturka Porębskiego z Raby Wyżnej.

Rowerzystów wsparła firma OVB z Rabki-Zdrój, która zadeklarowała, że za każdy przejechany kilometr wpłaci na rzecz chorego chłopca po 2 zł. - No i stało się! Chłopaki dotarli do Helu. Wielkie gratulacje. W pięć dni spełnili swoje marzenie, przejechali w deszczu i wietrze ponad 800 km i jednocześnie przyczynili się do nagłośnienia akcji charytatywnej - w pomocy dla Arturka – napisał uradowany Tomasz Stelmach, prowadzący firmę OVB w Rabce-Zdrój.

- My jeździmy na rowerze od dwóch lat. Tą pasją zaraziłem swoich znajomych. Do tego wyjazdu jakiś specjalnych przygotowań nie mieliśmy. Jesteśmy amatorami, więc nie zamierzamy się ścigać. Dla nas jest to spore wyzwanie, ale liczymy, że uda się nam ten cel osiągnąć – mówił na starcie Dawid Pałasz, jeden z rowerzystów, który dotarł na Hel.