Zakopanemu ubywa mieszkańców. Gdzie uciekają górale i mieszkańcy spod Tatr?

Ruch turystyczny w Zakopanem i okolicznych miejscowościach sprawił, że ceny nieruchomości poszły bardzo mocno w górę. Samo wynajęcie mieszkania można cenowo porównywać z mieszkaniem w dużym mieście. Miesięcznie średnia cena najmu to ok. 3 tys. zł, ale są także oferty po 5 tys. zł i droższe.

- Szukanie mieszkania pod wynajem na dłuższy okres czasu w Zakopanem to jakiś koszmar. Takich mieszkań praktycznie nie ma. Jak już się znajdzie mała kawalerka, to trzeba zapłacić odstępne, czynszu mniejszego niż 2000 zł nie ma, a do tego dochodzą jeszcze media i inne opłaty plus kaucja - opowiada Łukasz z Zakopanego, który szukał mieszkania i miesięczny koszt będzie go wynosił 2,5 - 3 tys. zł miesięcznie. Za niewielką kawalerkę.

Praca niemal tylko w turystyce

Przeglądając oferty pracy w Zakopanem i okolicznych miejscowościach niemal wszystkie oferty dotyczą hotelarstwa lub gastronomii. Praca na stanowisku pokojowej, recepcjonistki lub kelnerki jest niemal od zaraz. Niestety większość z oferowanych prac jest wyłącznie sezonowa i nie są to dobrze płatne stanowiska.