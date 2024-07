Zakopiańskie przejście podziemne w coraz gorszym stanie. Odpadają płytki, nie działają windy. "Tylko krakowskie schody dłużej były zepsute"

Rodziny z dziećmi niosące wózek po schodach i osoby niepełnosprawne próbują zejść po obluzowanych płytkach na stopniach przejścia podziemnego. To codzienny widok na przejściu łączącym Krupówki i Plac pod Gubałówką. Niestety, nie działają windy, które mają pomagać osobom niepełnosprawnym i rodzinom z dziećmi.

Schody stanowią duży problem

Kilkadziesiąt stopni to duży problem dla osób, które pchają wózek z małymi dziećmi. Wiele osób podchodzi najpierw do windy, gdzie wisi kartka informująca, że urządzenie jest nieczynne. Następnie wracają na schody i starają się wózek znieść, a później wynieść do góry. Problem pojawia się jednak w momencie, gdy jest tylko jeden rodzic i nie ma kto wózka chwycić z drugiej strony.

- Trochę słabo, że te windy nie działają - mówi pani Monika, która dowiedziała się, że już kolejny rok winda ma awarię. - Jeżeli tyle czasu nie da się jej naprawić, to mogliby chociaż jakieś podjazdy zrobić - dodaje.

Największy problem mają jednak osoby z niepełnosprawnością, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Dla nich nie ma alternatywy, jak tylko przejść przez bardzo ruchliwą drogę.