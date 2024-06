Zalipie jest hitem na Instagramie! Na tym portalu można podziwiać cudowne zdjęcia wykonane przez turystów odwiedzających Malowaną Wieś Robert Gąsiorek

Zalipie to jedna z najbardziej urokliwych miejscowości w Małopolsce. Co roku do Malowanej Wsi ściągają turyści z całej Polski, a także różnych zakątków świata. To miejsce wyjątkowo wygląda szczególnie o tej porze, a więc tuż po konkursie "Malowana Chata", który w tym roku odbył się już 61 raz. Pięknymi kwiatami ozdobione są nie tylko domy, ale też obory, psie budy, czy studnie. Każdy kto odwiedza Zalipie zachwyca się tymi niezwykłymi dziełami sztuki. Popularność tego miejsca dostrzegana jest m.in. na Instagramie, gdzie praktycznie każdego dnia przybywa zdjęć, które na swoje profile wrzucają turyści odwiedzający Malowaną Wieś. Zobaczcie, jak pięknie wygląda Zalipie na fotografiach udostępnionych w sieci!