Zamek Tenczyn w Rudnie turystycznym hitem Małopolski. Doskonałe miejsce na weekendowy wyjazd za miasto! Zwiedzanie, atrakcje, ceny [19.09]

Zamek Tenczyn w Rudnie co roku przyciąga tysiące turystów. Nie ma się czemu dziwić! Po wielu latach został odrestaurowany i udostępniony zwiedzającym. Piękne położenie, wspaniałe widoki, ciekawa historia i intrygujące legendy. Tego wszystkiego można doświadczyć w murach starej warowni. Przedstawiamy co warto zwiedzić, jakie są atrakcje i jak najłatwiej dojechać. Jeśli zastanawiacie się, gdzie pojechać na weekendową wycieczkę, Zamek Tenczyn w Rudnie jest doskonałym pomysłem. Zanim jednak wybierzecie się na zwiedzanie zamku, przeczytajcie nasz poradnik. Zaczynajmy!

Gdzie leży Zamek Tenczyn i jak dojechać

Zamek Tenczyn położony jest w miejscowości Rudno, około 30 kilometrów na zachód od Krakowa na szczycie Góry Zamkowej, będącej najwyższym wierzchołkiem Garbu Teńczyńskiego. Lokalizacja jest niezwykle malownicza. Otoczony pięknymi łąkami i pagórkami z doskonałym widokiem na południe. Ciekawostką może być fakt, że zamek został wybudowany na dawnym stożku wulkanicznym! Miejsce jest bardzo urokliwe i spokojne, a widoki z okolic zamku powinny zadowolić największych fanów podziwiania krajobrazów. Przy dobrej przejrzystości powietrza doskonale widać masyw Babiej Góry i można dojrzeć tatrzańskie szczyty. Do Zamku Tenczyn bez problemu można dojechać samochodem. Prowadzi tam bardzo urokliwa, wąska asfaltowa droga, przecinająca Garb Tęczyński. Jadąc w kierunku zamku, po prawej stronie otwiera się rozległa panorama z doskonałym widokiem. Przed zamkiem znajdują się trzy parkingi. Miejsca na zostawienie samochodu nie powinno zabraknąć nawet w szczycie sezonu. Ostatni parking zlokalizowany jest dosłownie 300 metrów od wejścia do Zamku. Jeśli jednak chcemy podjechać tak blisko, trzeba liczyć się z koniecznością opłaty parkingowej (o cenach piszemy na końcu artykułu). Przy parkingu znajduje się także miejsce na grilla, budka z kawą i lodami. Można także zakupić coś ciepłego do zjedzenia. Punkt gastronomiczny i parking przy zamku Arkadiusz Bar

Zwiedzanie Zamku Tenczyn

Zwiedzanie rozpoczyna się od przejścia bramy barbakanu, gdzie znajdują się kasy biletowe. Trzeba pamiętać, że zwiedzanie jest płatne i odbywa się tylko w godzinach otwarcia zamku. Dokładne ceny oraz daty otwarcia podamy na końcu artykułu, a teraz skupmy się na tym, co do zaoferowania zwiedzającym ma Zamek Tenczyn. Na początek warto zaznaczyć, że w cenie biletu wliczony jest przewodnik, który rozpoczyna oprowadzanie o każdej pełnej godzinie. Choć zwiedzać można na własną rękę, zdecydowanie polecamy skorzystać z przewodnika. W zamku brakuje tabliczek z opisami poszczególnych miejsc. Rezygnując z przewodnika stracimy bardzo dużo cennych informacji.

Zwiedzanie i atrakcje przedstawiamy głownie w formie zdjęć. W końcu stare powiedzenie brzmi: obraz jest wart tysiąc słów, dlatego skupimy się na pokazaniu tego, co można zobaczyć. Zdjęcia oczywiście uzupełnimy opisami.

A więc wchodzimy na teren zamkowy! Wejście do zamku przez barbakan Arkadiusz Bar Wejście na teren zamkowy odbywa się wzdłuż murów obronnych. Idziemy ścieżką pomiędzy wysokimi murami Arkadiusz Bar Dochodzimy na pierwszy mały plac, z którego widać ciągnące się zewnętrze mury obronne oraz największą wieżę bramną, zwaną Nawojową, wraz z towarzyszącym jej przedbramiem. Dochodzimy do bramy strzegącej wejścia na górny zamek Arkadiusz Bar Przechodzimy pod wieżą i wchodzimy na Zamek Górny, a właściwie dziedziniec. Jesteśmy w centralnym punkcie zamku. Widok na dziedziniec Arkadiusz Bar Stąd najlepiej udać się na wieżę Nawojową. Dzięki dobudowanym, drewnianym schodom, możemy wyjść na samą górę, skąd rozpościera się piękny widok na wszystkie cztery strony świata i ruiny zamku. Widok na dziedziniec, ruiny zamku oraz wejście do Wieży Nawojowej Arkadiusz Bar Na szczyt wieży prowadzą drewniane schody Arkadiusz Bar Wspinając się na górę możemy podziwiać piękne widoki Arkadiusz Bar Widok na ruiny zamku i wewnętrzy dziedziniec ze szczytu Wieży Nawojowej Arkadiusz Bar Po zejściu z wieży możemy udać się na górę murów obronnych oraz przejść dookoła barbakanu, przez który wchodziliśmy do zamku. Wieża Nawojowa widziana z górnego zamku. Między murami przechodzimy na górę barbakanu Arkadiusz Bar Widok na zamek i mury obronne, pomiędzy którymi wchodziliśmy na zamek Arkadiusz Bar Widok na barbakan z góry. Możemy przejść dookoła Arkadiusz Bar I właściwie, to koniec zwiedzenia. Obeszliśmy wszystkie udostępnione miejsca. Oczywiście, możemy zatrzymać się jeszcze na chwilę na dziedzińcu zamkowym i usiąść na ławeczce podziwiając widok na Babią Górę i ruiny zamku.

Zwiedzanie z przewodnikiem zajmuje około 30-40 minut. Przewodnik jednak nie wchodzi z nami na szczyt wieży widokowej i na górę barbakanu. Tam wchodzimy sami i spędzamy tyle czasu ile chcemy. Aby zwiedzić cały zamek polecamy zarezerwować przynajmniej godzinę. Arkadiusz Bar

Krótka historia zamku

Zamek został zbudowany na początku XIV w wieku przez ród Tęczyńskich. Początkowo był niewielki i drewniany, lecz z czasem był rozbudowywany i wzmacniany. W XV w. stał się ważnym ośrodkiem obronnym na szlaku handlowym między Krakowem a Oświęcimiem. Ciekawostką tego czasu jest fakt, że w murach zamku byli więzieni ważniejsi jeńcy krzyżaccy, wzięci do niewoli w czasie bitwy pod Grunwaldem. Do XVI w. zamek zyskiwał na znaczeniu i był ciągle rozbudowywany, stając się trudną do zdobycia twierdzą. Odwiedzało go wielu znamienitych osobowości, w tym m.in. Mikołaj Rej, Jan i Piotr Kochanowski a przez blisko rok pomieszkiwał w nim Jan Długosz. Momentem przełomowym i tragicznym dla zamku był rok 1655. Został zupełnie zdewastowany i spalony w trakcie potopu szwedzkiego. Po opuszczeniu go przez Szwedów został wprawdzie częściowo odbudowany i zamieszkały, ale czekała go kolejna dramatyczna historia. W połowie XVIII w. w zamek uderzył piorun, w wyniku którego wybuchł wielki pożar. Po tym zdarzeniu został opuszczony i popadał w coraz większą ruinę. Przez lata nie wiele się działo, oprócz problemów prawnych związanych z tym, kto powinien nim zarządzać. Ostatecznie sprawę udało się wyjaśnić i dopiero od 2016 roku został w części odrestaurowany i udostępniony do zwiedzania. Opiekę nad zamkiem pełni Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki New Era Art Jana Potockiego.

Ceny – ile to kosztuje?

Poniżej podajemy najważniejsze ceny. UWAGA! Ceny oczywiście mogą się zmieniać, więc zachęcamy do ich weryfikowania bezpośrednio na stronie zamku.

Bilet normalny: 15zł

Bilet ulgowy: 10zł

Bilet rodzinny: 40zł

Bilet rodzinny z Kartą Dużej Rodziny: 30zł

Dzieci poniżej 5 roku życia: wstęp darmowy

Parking przy zamku: 9zł za każdy samochód (za dobę) Przykładowe ceny lodów i kawy przed zamkiem Lody jedna gałka: 6zł

Kawa esspresso: 7zł

Kawa cappuccino: 10zł

Godziny otwarcia:

Zamek otwarty jest w soboty, niedziele i dni świąteczne od godziny 10 do 19. Warto dodać, że wejście na zamek z przewodnikiem możliwe jest najpóźniej o godz. 18!

Na wszelki wypadek polecamy sprawdzać godziny i dni otwarcia na stronie internetowej zamku.

Czy warto odwiedzić zamek?

Z pewnością Zamek Tenczyn w Rudnie jest bardzo ciekawy. Znaczna część została odnowiona i przygotowana do zwiedzania. Są jednak miejsca i budynki, do których wejść nie można, a szkoda. Zamek jest położony na bardzo malowniczym wzniesieniu, co dodaje dużo uroku. Prezentuje się bardzo okazale i biorąc pod uwagę jego historię, przygotowanie do zwiedzenia i malownicze położenie, na pewno warto go odwiedzić! Musimy jednak pamiętać, że zamek nie jest wielki. Jeśli zdecydowalibyśmy się zwiedzać bez przewodnika i zwyczajnie przejść przez wszystkie przygotowane miejsca do zwiedzania, pewnie udałoby się to w 20 minut. W okresie wakacyjnym na dziedzińcu zamku często otwierają się stoiska z pamiątkami i wystawami agatów. Można dzięki temu poczuć, że zamek wciąż tętni życiem, jak w okresie swojej świetności. Dodatkowo co roku w sierpniu odbywa się wielka historyczna bitwa, na którą przyjeżdżają rekonstruktorzy z całej Europy. Mówiąc krótko: Zamek Tenczyn w Rudnie jest bardzo ciekawym pomysłem na weekendową wycieczkę za miasto! Warto się tutaj wybrać.

Galeria zdjęć

Zobacz więcej zdjęć, zanim wybierzesz się z zamku na wycieczkę. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

