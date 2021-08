Zamknięty kolejny most pod Tarnowem. W Skrzyszowie na Wątoku rozbierają przeprawę, potem budowa nowej [ZDJĘCIA] Paweł Chwał

Pod Tarnowem zamknięty został kolejny most. We wtorek (10 sierpnia) rozpoczęły sie prace związane z rozbiórką przeprawy na Wątoku w Skrzyszowie na drodze powiatowej w kierunku Łękawicy. To kolejny etap modernizacji trasy z Ładnej do Karwodrzy, nazywanej też "powiatową autostradą". Na Wątoku wybudowany zostanie nowy, szerszy most o większej nośności. Prace potrwają do zimy. Dla samochodów osobowych i komunikacji publicznej wyznaczono objazd zastępczą drogą, koło remizy. Pojazdy cięższe muszą kierować się na DW 977 lub drogą powiatową przez Szynwałd i Zalasową w kierunku Tuchowa.