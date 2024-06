Zapadliska w Trzebini. Rozpoczęło się umacnianie gruntu na osiedlu Trentowiec. W planach kolejne tereny

Od początku 2023 roku w Trzebini na zlecenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń zabezpieczono przed zapadliskami teren o łącznej powierzchni około 9 ha. W planach jest wykonanie dalszych prac wzmacniających grunt na obszarze blisko 12 ha.

Do tej pory zabezpieczono teren w sąsiedztwie osiedla Gaj, rejon parkingu, placu zabaw i budynku wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 97A, teren zabudowy mieszkaniowej przy ul. Górniczej oraz ul. Jana Pawła II, rejon Szkoły Podstawowej nr 5 i boiska sportowego przy ul. Sobieskiego 25 oraz teren nasypu kolejowego torowiska do Elektrowni Siersza. Z końcem maja br. zakończyły się także prace przy ulicach Dyrekcyjnej, Górniczej i Solskiego.

Teraz prace rozpoczęły się na osiedlu Trentowiec, gdzie w styczniu br. wykonano pięć odwiertów kontrolnych. Docelowo wykonanych zostanie ich 220. Będą to otwory o głębokość od 20 do 80 metrów. Pod ziemię zatłoczone zostanie około 60 tys. m3 mieszaniny stabilizującej. Pracami został objęty teren o powierzchni 4,65 ha. Roboty tam mają potrwać do maja 2025 roku.