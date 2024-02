Zapadlisko w Chrzanowie. Osiedle Rospontowa zacznie się zapadać jak Siersza? Zobacz zdjęcia

Patrząc na pojawiające się zapadliska w Sierszy mieszkańcy osiedla Rospontowa mają obawy co do swojego bezpieczeństwa. Nie wiadomo co jest powodem powstania zapadliska. Jest to pierwszy taki przypadek na naszym osiedlu. Zadajemy sobie pytania czy powstaną następne i czym są spowodowane. Czy to efekt podmycia, wstrząsów czy wcześniejszej działalności górniczej? - mówi zaniepokojona Jarosława Tobiasz, przewodnicząca Rady Osiedla Rospontowa w Chrzanowie.