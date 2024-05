Zapomniane Bagry Ludwinowskie w Krakowie kryją w sobie ogromny potencjał sprzed lat. Teraz spacerowiczów na darmo tam szukać

Warto przypomnieć, że Bagry Ludwinowskie to staw, który powstał w dawnym wyrobisku gliny, związanym z dawnym działaniem cegielnianym. Jego powierzchnia liczy 0,98 ha, a długość linii brzegowej to 696 metrów. Teren ten należy do Skarbu Państwa, a utrzymanie zbiornika, dbanie o jego czystość i pielęgnację otaczającej go zieleni spoczywa na barkach ZZM-u.