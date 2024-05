„Częstujcie się! Kuchnia łemkowska z Ropek” Grażyny Betlej-Furman dostępna w sprzedaży. Premiera wydawnictwa już za tydzień w Warszawie

„Częstujcie się! Kuchnia łemkowska z Ropek” Grażyny Betlej-Furman to zbiór kilkudziesięciu przekazywanych z pokolenia na pokolenie przepisów kuchni łemkowskiej.

Wydawnictwo Libra zapowiada, że książka: - (...) zabierze Was do świata smaków i aromatów prostej, ale pysznej kuchni Beskidu Niskiego. To wyjątkowy skarbiec łemkowskich tradycji, obrzędów codziennych i świątecznych, a przede wszystkim smaków. Dzięki „Częstujcie się!” poznacie receptury m.in. na adzymki, kiesełycię, tertianyky, homiłki, fuczki, hałuszki i wiele, wiele innych wspaniałych dań. Równocześnie zanurzycie się w poruszającej opowieści o rodzinie, której korzenie mocno wrosły w Ropki, i która dzieląc los tysięcy Łemków, doświadczyła wysiedlenia. Wróciła jednak do swego ukochanego miejsca na ziemi, przekazując miłość do Ropek Pani Grażynie, a ta stworzyła w nich miejsce magiczne, jakim jest Swystowy Sad - czytamy w opisie.

W 2006 roku Grażyna Betlej-Furman opowiadała nam na łamach Dziennika Polskiego o swoim powrocie do Ropek.