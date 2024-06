Zbierali pieniądze na drodze do Morskiego Oka na nowy wózek dla byłego policjanta

7 lat temu policjant Tomek Cichy uległ poważnemu wypadkowi. Teraz jest sparaliżowany, a jedyna szansa na odrobinę normalności, to elektryczny wózek inwalidzki, dzięki któremu Tomek może przemieszczać się sterując ustami dzięki specjalnemu joystickowi.

Znajomi i bliscy Tomka Cichego w sobotę 15 maja wyruszyli na drogę do Morskiego Oka, gdzie do puszek zbierali pieniądze na rehabilitację i nowy wózek. - Nie mogę pogłaskać kota, uściskać przyjaciół, a nawet samodzielnie wykonywać prozaicznych, codziennych rzeczy. Rehabilitacja, ciągłe ćwiczenia z rodzicami i spotkania na turnusach, w jakiś sposób motywują do wysiłku i pokazują, co można osiągnąć. W chwilach słabości wolę nie analizować tego, jak będzie i staram się żyć tu i teraz by pewnego dnia osiągnąć swój wymarzony cel, czyli choć w podstawowym stopniu być samodzielnym - mówi Tomasz Cichy.