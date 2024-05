Zbigniew Boniek o prezesie Cracovii: "Zraził do siebie całą szatnię". Mateusz Dróżdż: "Żadnych oskarżeń nie kierowałem"

Glik ma na swoim koncie wiele znakomitych występów w Torino, AS Monaco i Benevento. Jego umowa z Cracovią obowiązuje do czerwca przyszłego roku.

A tak ten wpis skomentował Zbigniew Boniek, były znakomity piłkarz i prezes PZPN w programie "Prawda futbolu".

- Wydaje mi się, że ostatnie dwa dni to nie był najlepszy czas dla prezesa Cracovii Mateusz Dróżdża - skomentował Boniek. - Ja do niego nic nie mam, nie znam go, ale podobno wczoraj, to znaczy nie podobno, ale na pewno, wszedł do szatni i miał straszne pretensje do piłkarzy, że prawdopodobnie ułożyli się, że im to było na rękę, a on stracił jako klub 400 tys zł. Wydaje mi się, że wynikało to z pozycji zajmowanej w tabeli. Wydaje mi się, że zraził do siebie całą szatnię, wszystkich, bo tak na gorąco, po takim meczu wejść do szatni... Lubi takie wycieczki do szatni. Ja z Kamilem Glikiem nie rozmawiałem. Do Kamila Glika czasami można mieć jakieś zastrzeżenia, ale nie można powiedzieć, że bierze udział w czymś, co jest ustawione. "Zostałem zdołowany" - to ktoś mógł pomyśleć, że on się gdzieś układać. Mecz o "szyszki", który nie miał żadnego znaczenia. Drużyna przegrała i podobno prezes ich źle potraktował. A prezesa z konkretami potraktował kolega Burlikowski na "Meczykach" (program na YT - przyp). To nie jest najlepszy na niego czas. Piłkarz o takiej prestiżu, karierze czuł się poniżony. Trudno wmawiać mu, mieć pretensje, że mógł brać udział w jakiejś :"ustawce", a podobno taki był przekaz prezesa. Podobno. Pan Dróżdż z Zagłębia odchodził w nienajlepszych okolicznościach, w Widzewie na koniec miał swoje problemy. Jest inteligentny, młody, umie żyć z kibicami, ale w stosunkach międzyludzkich drobne problemy są. Wydaje m i się, że wpis Kamila tego dotyczył. Ktoś sugeruje, że prezes stracił szatnię, szacunek u zawodników. Lepiej czasem odpuścić, albo ugryźć się w język, a jak się chce mówić, to trzeba wiedzieć co.