Zdenek Ondrasek. Ślub pod Krakowem, świetny start w Norwegii. Szalone lato byłego piłkarza Wisły Kraków Tomasz Bochenek

Zdeněk Ondrášek w wielkim stylu wrócił do Tromso - i do norweskiej ekstraklasy. W niedzielnym (12.09.2021) meczu z Rosenborgiem strzelił gola i zaliczył asystę. Lato 2021 to w ogóle szalony czas dla czeskiego piłkarza, który 23 sierpnia ożenił się z Polką, poznaną w czasach, gdy był zawodnikiem Wisły Kraków. Do Norwegii Daria Dembińska poleciała z mężem już jako pani Ondrášek.