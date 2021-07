Zmiany na skrzyżowaniu przy Filharmonii. Na miejscu pojawiły się wyspy azylu

Dzięki zainstalowaniu wysp azylu zmniejszy się liczba pasów, jaką pieszy musi jednocześnie przekroczyć, a tym samym skróci się czas jego przebywania na jezdni. Z kolei poprzez zmniejszenie obszaru skrzyżowania (brak wydzielonych pasów do lewo lub prawoskrętów), zwiększona została czytelność zastosowanych rozwiązań, a to - jak przekonują urzędnicy - ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.

Wprowadzone zmiany są tym bardziej istotne, że z tych przejść w dużej mierze korzystają dzieci, uczęszczające do pobliskiej szkoły podstawowej. Wdrożenie tego rozwiązania jest także ważne w odniesieniu do zmian w przepisach, które weszły w życie 1 czerwca. W jego ramach piesi zyskali pierwszeństwo już podczas zbliżania się do przejścia.

Uzyskana dzięki tym zmianom powierzchnia została przeznaczona pod miejsca typu kiss and ride, które ułatwią szybką przesiadkę pasażerów pojazdu na inny rodzaj transportu, bądź podwiezienie osób np. do Filharmonii Krakowskiej. Z uwagi na dozwolony krótki postój do 3 minut, miejsca te będą dostępne przez większość czasu dla ich użytkowników, co ma szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę obszar, w jakim zostały wyznaczone, czyli w ścisłym centrum miasta.