Zmuszał do niewolniczej pracy sześciu obcokrajowców. Jest akt oskarżenia w sprawie handlu ludźmi przez właściciela sieci restauracji Klaudia Kulak

Akt oskarżenia w sprawie handlu ludźmi Archiwum Polska Press

Werbował ludzi do pracy w sieci swoich restauracji, zmuszał do wykonywania obowiązków zawodowych po 8 godzin dziennie siedem dni w tygodniu oferując im za to wynagrodzenie w wysokości kilkuset złotych miesięcznie. Zabraniał im też kontaktować się z ludźmi, a nawet wychodzić po pracy. Obywatel Jemenu odpowie za zmuszanie do niewolniczej pracy swoich rodaków. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu akt oskarżenia w tej sprawie.