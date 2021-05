Znamy plan przygotowań Cracovii do nowego sezonu

Pierwszy mecz kontrolny krakowianie rozegrają 23 czerwca z MFK Frydek-Mistek z Czech, a trzy dni później z FK Trzyniec, również czeskim zespołem. Oba spotkania zostaną rozegrane w Cracovia Training Center w Rącznej.

Na zgrupowanie do słoweńskiej miejscowości Moravskie Toplice zespół trenera Michała Probierza uda się 28 czerwca i będzie tam przebywał do 9 lipca. Obóz potrwa do piątku, 9 lipca, a w jego ramach rozegrane zostaną cztery kolejne mecze sparingowe - z NK Maribor, Partizanem Belgrad oraz dwoma innymi rywalami, którzy nie zostali jeszcze ustaleni.

Cykl przygotowawczy zamknie dwumecz z zespołem Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, z którą "Pasy" zmierzą się w piątek, 16 lipca. A w weekend 24-25 lipca czeka ich pierwszy mecz ligowy w nowym sezonie (terminarz nie został jeszcze opublikowany).

Plan przygotowań