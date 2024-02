Znane bistro w centrum Krakowa tymczasowo zamknięte, pracownicy skierowani na badania

- Notujemy każde zgłoszenie, które do nas wpływa i pozostajemy z każdym w kontakcie. To obecnie ponad 30 osób z różną skalą dolegliwości. Jest nam bardzo przykro, bo ta sytuacja dotknęła naszych Gości dla których, i dzięki którym istniejemy - mówi Urszula Kuźnik, menedżer ds. marketingu "Charlotte". - Po wielu wewnętrznych naradach powód jest dla nas nadal nieuchwytny. Musimy czekać na wyniki badań i uzbroić się w cierpliwość, chociaż chcielibyśmy mieć tę wiedzę już teraz. Decyzja o ponownym otwarciu jest uzależniona od wyników badań i wskazań, które otrzymamy od Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej prawdopodobnie we wtorek. Do tego czasu lokal pozostaje zamknięty. Wykorzystujemy ten czas na odświeżenie lokalu i mamy zaplanowane ozonowanie - przekazała nam też menedżerka.