Zwycięzca tegorocznej Eurowizji zaśpiewa w Krakowie. Jednak nie tak od razu. Koncert Nemo w klubie Studio dopiero w przyszłym roku

"The Code" wspina się teraz na międzynarodowe listy przebojów w całej Europie i na świecie. Następnym ważnym punktem w karierze artysty jest nadchodzący sezon festiwalowy. Nemo wystąpi na festiwalach z serii Pride w Madrycie, Barcelonie, Kolonii oraz na różnych letnich imprezach. Nowa muzyka jest już w drodze, a bilety na europejską trasę koncertową wiosną 2025 roku właśnie trafiły do sprzedaży.

Nemo zdobył serca miłośników muzyki swoim znakomitym występem z utworem "The Code" na Konkursie Piosenki Eurowizji 2024 w Malmö w Szwecji. Energetyczne show i charyzma sceniczna, w połączeniu z unikalnym głosem i ciepłą, sympatyczną postawą, bez trudu oczarowały publiczność i przyniosły Szwajcarii pierwsze zwycięstwo na Eurowizji od 1988 roku, kiedy w jej barwach triumfowała Celine Dion.

Urodzony w 1999 roku w Biel, małym dwujęzycznym mieście w Szwajcarii, Nemo gra na skrzypcach, pianinie i perkusji od najmłodszych lat. W wieku 13 lat odpowiedział na ogłoszenie w gazecie i zgłosił się na przesłuchanie do musicalu "Ich war noch niemals in New York", stając się na rok stałym członkiem zespołu.