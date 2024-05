100-lecie szkoły w Raciechowicach. Wielki jubileusz będzie świętowany przez dwa dni

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciechowicach ma zaszczyt zaprosić państwa na uroczyste obchody stulecia naszego istnienia, które odbędą się w dniach 24 i 25 maja 2024 roku. Jest to wyjątkowy moment, który chcielibyśmy uczcić razem z całą społecznością szkolną, absolwentami, nauczycielami oraz wszystkimi, którzy przez te lata wspierali nasz rozwój. Podczas tych dwóch dni przygotowaliśmy bogaty program, obejmujący oficjalne ceremonie, występy artystyczne, prezentacje historyczne oraz możliwość spotkania się i wspomnień. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszej społeczności oraz zaproszonych gości do uczczenia tego wyjątkowego jubileuszu. Będzie to niezapomniana okazja do wspólnego celebrowania 100 lat naszej misji edukacyjnej i wkładu w rozwój lokalnej społeczności - mówi dyrektor szkoły mgr Agnieszka Podsiadło.