12. edycja Festiwalu ETNOmania już 14 lipca. Skansen w Wygiełzowie zamieni się w folkową stolicę Małopolski. Zobacz PROGRAM

12. edycja Festiwalu ETNOmania już 14 lipca w skansenie w Wygiełzowie

Festiwal ETNOmania to impreza ciesząca się ogromną popularnością, która co roku przyciąga do Wygiełzowa tysiące gości spragnionych kontaktu z tradycją. Wszystkie atrakcje festiwalu są bezpłatne, obowiązuje jedynie bilet wejścia do skansenu.