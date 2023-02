18-letni Eryk Goczał, zwycięzca Rajdu Dakar, z wizytą u marszałka Małopolski. Energylandia Rally Team doceniona. Zobacz ZDJĘCIA

Niewiarygodne, wygrywamy Rajd Dakar w naszym debiucie! Chciałem w tym moim pierwszym starcie po prostu być na mecie, a my wygrywamy! To był koszmarnie trudny rajd. Jestem niezmiernie wdzięczny mojej rodzinie, mojemu tacie i wujkowi za to, jak nam pomogli. Postawili nas na pierwszym miejscu i zrobili wszystko, abyśmy wygrali. I to się opłaciło. Trudno znaleźć mi w tym momencie słowa. Wygraliśmy Dakar! - mówił na mecie Eryk Goczał.