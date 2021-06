20-latka oszukała metodą "na wnuczka" seniora z Tarnowa. Policjanci zatrzymali ją w Częstochowie

Oszuści zaatakowali seniorów w Tarnowie

Pod koniec maja w Tarnowie rozdzwoniły się telefony, za którymi stały osoby oszukujące metodą "na wnuczka" i "na policjanta". Jednym z poszkodowanych był 81-latek z Tarnowa, który zaufał telefonującej do niego osobie i przekazał jej w dobrej wierze 57 tysięcy złotych.

- Kiedy zorientował się, że padł ofiarą oszustwa, zgłosił ten fakt tarnowskim policjantom. Rozpoczęły się mozolne poszukiwania osób odpowiedzialnych za to przestępstwo – relacjonuje asp. sztab. Paweł Klimek z tarnowskiej policji.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu KMP w Tarnowie po analizie zgromadzonych materiałów, wytypowali sprawczynię. 20-letnia kobieta, mieszkanka Dolnego Śląska, została zatrzymana w w Częstochowie. Po przewiezieniu do tarnowskiej komendy przyznała się do wprowadzenia w błąd tarnowskiego seniora. W prokuraturze usłyszała zarzut zagrożony karą do 8 lat pozbawienia wolności, a sąd przychylił się do wniosku o tymczasowy areszt dla oszustki.