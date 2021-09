35 milionów w rękach krakowian. Jest już lista projektów Budżetu Obywatelskiego

FLESZ - Kredyt hipoteczny to coraz większe ryzyko. UOKiK ostrzega

Nowe miejsca rekreacji i spędzania wolnego czasu, łąki kwietne czy wyposażenie ogrodów społecznych, wycieczki dla seniorów lub edukacyjne wyprawy rowerowe - to przykłady pomysłów realizowanych w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego. Krakowianie rokrocznie stawiają na zielone projekty, kulturę oraz infrastrukturę i jest to stale utrzymujący się trend w budżecie obywatelskim.

Również w tym roku do Budżetu trafiło kilkaset propozycji, których realizacja może zmienić najbliższe otoczenie mieszkańców miasta. Głosowanie potrwa od 1 do 10 października i może w nim wziąć udział każdy mieszkaniec Krakowa. Spośród wszystkich projektów zagłosować można na sześć - 3 o charakterze ogólnomiejskim i 3 o charakterze dzielnicowym oraz przyznać im od jednego do trzech punktów. Zagłosować będzie można albo w punkcie, albo elektronicznie.