42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Arcybiskup Marek Jędraszewski w Instytucie Książki: Kult dobrej książki był wtedy ogromny

– Życzę państwu prawdziwie Bożego Narodzenia, z pełnymi a nie pustymi sercami; takiego, które wypełni was, najpierw przez adwentowe przygotowanie, a potem wypełni was tym, co najważniejsze, czyli dawaniem miłości i umiejętnością brania miłości – mówił dyrektor Dariusz Jaworski w czasie spotkania opłatkowego w siedzibie Instytutu Książki przy ul. Wróblewskiego 6 w Krakowie.