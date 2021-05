73 mln zł wpływów z autostrady Kraków-Katowice mimo zmniejszenia ruchu samochodowego

Pomimo spadku natężenia ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, w I kwartale tego roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady odnotowała przychody na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Zysk netto był o ok. 2 mln zł niższy niż w roku ubiegłym

W I kwartale 2021 roku średnie natężenie ruchu na autostradzie Katowice-Kraków spadło o 9,8 proc. w stosunku do I kwartału 2020 roku i wyniosło 34 tys. pojazdów na dobę. W firmie Stalexport wyjaśniają, że na niższe natężenie ruchu wpływ miały ograniczenia wprowadzone w Polsce i w Europie w związku z pandemią COVID-19.

Pomimo spadku ruchu przychody Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady osiągnęły w I kwartale bieżącego roku poziom ok. 73 mln zł, tj. poziom zbliżony do ubiegłorocznego. Na ten efekt wpłynęły: wzrost stawki dla pojazdów osobowych od 1 października 2020 r. (z 10 do 12 zł na każdej bramce, czyli do 24 zł za cały odcinek) oraz wzrost ruchu pojazdów ciężarowych o ok. 6,2 proc.