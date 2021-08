78. Tour de Pologne. Kwiatkowski wdrapał się na podium. W niedzielę koniec wyścigu w Krakowie

W Katowicach rozstrzygnął się wyścig

Takie rozstrzygnięcia zapadły po sobotniej „czasówce” w Katowicach i „etap przyjaźni” nie powinien wprowadzić jakichkolwiek zmian w czołówce. Nie powinien… To jednak sport i wszystko zdarzyć się może, zwłaszcza w tak razowym sporcie jak kolarstwo. Nikomu nie życzymy niespodziewanych przypadków, niech wszyscy zdrowo dojadą do mety.

Kwiatkowski wdrapał się na podium wyścigu dzięki brawurowej postawie na etapie jazdy na czas i zajęciu 5. miejsca. Odrobił trochę do Włocha Diego Ulissiego i on zajął jego miejsce w najlepszej trójce. Lidera i wicelidera dzieli już 26 sekund. To sprawia, że sprawa zwycięstwa jest praktycznie przesądzona. Kwiatkowski traci do Almeidy 33 sekundy.

Kwiatkowski na podium

– Myśląc o jeździe indywidualnej zawsze trzeba… myśleć o zwycięstwie. Pojechałem całkiem dobrze, Mohoricia i Ulissiego udało mi się wyprzedzić, ale Almeida pokazał, że jest naprawdę najmocniejszy i zasługuje na wygranie tego wyścigu – mówi Kwiatkowski.

Start ostatniego etapu zaplanowano w Zabrzu. To ciekawy etap dla sprinterów, z finiszem na krakowskich Błoniach. Kolarze będą się ścigać po nieco powiększonej rundzie, która zamiast 4 kilometrów, liczy 5. I pokonają ją trzykrotnie. Wcześniej powalczą na premii lotnej w Katowicach.