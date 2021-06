800 osób zaszczepionych przy „Róży wiatrów” w ramach akcji „Szczepimy się od Giewontu po Pustynię Błędowską, a w Małopolsce ponad 2 tys.

- Szczepienia są najskuteczniejszą formą są walki z COViD-19. Chcemy, by były jak najszerzej dostępne. Dlatego we współpracy z samorządami zorganizowaliśmy plenerowe punkty szczepień, połączone są z piknikami rodzinnymi. Normalność, jaką znamy sprzed pandemii, jest na wyciągnięcie ręki – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita podczas briefingu prasowego na Pustyni Błędowskiej.

Szczepienie na Pustyni Błędowskiej to przyjemne z pożytecznym

- Korzystając z ładnej pogody często ruszamy w plener. Skoro trafiła się okazja połączenia przyjemnego z pożytecznym, grzechem byłoby z tego nie skorzystać. Poza tym, preparatem Johnson&Johnson wystarczy zaszczepić się tylko raz. Nie trzeba umawiać się na drugą dawkę, jak to jest w przypadku innych preparatów. Zatem można powiedzieć, że same plusy wynikają z takiej akcji. Dobrze, że władze wojewódzkie i samorządowe potrafią warunki atmosferyczne i uroki natury naszego województwa, by zachęcić ludzi do masowych szczepień – powiedziała 55-letnia pani Grażyna, mieszkanka Krakowa, która wraz z najbliższymi odwiedziła pustynię.

- Najważniejsze jest to, że widzimy zainteresowanie szczepieniami – zauważył podczas briefingu wójt gminy Klucze Norbert Bień.