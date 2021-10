82-letnia emerytka nie oszukała syna na 300 tys. zł. Sąd ją uniewinnił i zganił prokuraturę

W środę (6 października) sędzia Maciej Czajka w ustnym uzasadnieniu wyroku postawione kobiecie zarzuty nazwał absurdalnymi, a o prokuratorze wypowiedział się, że ma wrażenia, jakby nie przeczytał akt sprawy, a wysłał do sądu akt oskarżenia przeciwko emerytce.

Podczas ogłaszania wyroku na sali nie było nikogo z prokuratury, nie przyszła też sama oskarżona.

Sprawa dotyczyła nieruchomości na Woli Justowskiej, która na mocy spadku po zmarłym ojcu była własnością Wojciecha D. Mężczyzna wyjechał do USA. Przed wyjazdem w 1990 r. udzielił notarialnie pełnomocnictwa matce, by mogła za niego podejmować decyzje majątkowe. Uzgodnili, że wynajmą duży dom, który stał na tej działce. Z czynszu matka miała pobierać dla siebie rentę co miesiąc 2 tys. zł, resztę miała wysyłać Wojciechowi D. do USA.