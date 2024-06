Absurdy Krakowa. Co było pierwsze? Brama czy słup? Mieszkaniec ma zastawioną bramę infrastrukturą Tauronu Piotr Rąpalski

Kraków dla Mieszkańców

Kraków dla Mieszkańców, stowarzyszenie związane z radnym miejskim Łukaszem Gibałą, interweniuje w sprawie absurdu jaki mamy przy ul. Radomskiej w Krakowie, na Prądniku Czerwonym. Od lat bramę wjazdową do posesji mieszkańca blokuje słup należący do Tauronu. Droga na której stoi należy do miasta. Jeśli mieszkaniec nie chce mieć słupa przed domem, musi zapłacić za jego przesunięcie, a to koszty.