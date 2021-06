Aga Zaryan i Workaholic zagrają dla Łukasza Daty. Można wspomóc jego kosztowną rehabilitację

Już teraz można wziąć udział we wstępnej licytacji przedmiotów i atrakcji przeznaczonych na aukcję charytatywną. Trwa na stronie internetowej krzysiekpomaga.org, do wieczora 10 czerwca. "Owa pre-licytacja jest swego rodzaju wstępem, rozgrzewką. Najwyższa oferta złożona do 10 czerwca, powiększona o 100 PLN, będzie stanowić cenę wywoławczą podczas licytacji w Dworku. Gdyby zdarzyło się, że tak skonstruowana cena wywoławcza nie zostanie osiągnięta, wówczas licytowany przedmiot wraca do osoby, która dała najwyższą ofertę w pre-licytacji" - tłumaczą zasady organizatorzy. Do wylicytowania są np. grafika „Godność” Stanisława Wejmana, vaucher na wypożyczenie na weekend wybranego modelu samochodu Volvo - z pełnym bakiem i ubezpieczeniem czy weekend w 2-osobowym apartamencie w pensjonacie w Wiśle.