Aglomeracja Chrzanowska impulsem do rozwoju powiatu chrzanowskiego. 1,2 mld zł z unijnej kasy do dyspozycji [ZDJĘCIA] Sławomir Bromboszcz

Gminy Chrzanów, Libiąż, Trzebinia, Alwernia i Babice we wtorek (17 sierpnia) powołały stowarzyszenie Aglomeracja Chrzanowska. Połączenie sił ma pozwolić na łatwiejszy dostęp do funduszy europejskich i pozyskiwania dotacji w trybie pozakonkursowym. To ogromna szansa na realizację wielu dużych inwestycji m.in. zakupu elektrycznych autobusów.