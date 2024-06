Agresja, wyzwiska, szarpanina, zajeżdżanie drogi. Tak wygląda codzienność polskiego kierowcy

Oglądając zapisy wideo z samochodowych wideorejestratorów na jednym z popularnych o tej tematyce kanałów na YouTubie "Stop Cham", sami możemy się przekonać, że coś niedobrego dzieje się z kierowcami. Niektóre sceny mrożą krew w żyłach. W komentarzach pojawiają się głosy, że zaawanasowane psychotesty powinny być obowiązkowe nie tylko dla zawodowych, ale też i dla wszystkich kierowców. Błąd jest rzeczą ludzką, każdemu czasem zdarza się go popełnić, nie wszystkie zagrażają bezpieczeństwu na drodze, jednak reakcja innych kierowców bywa często absurdalna. Są też błędy, które nigdy nie powinny zostać popełnione, bo co może zrobić kierowca, który minie zjazd na autostradzie? Na pewno nie zatrzymywać się, ani nie cofać. Jak się okazuje, nie dla wszystkich jest to takie oczywiste.

Wielu kierowcom brakuje nie tylko umiejętności, kultury, ale przede wszystkim wyobraźni. Do kuriozalnej sytuacji doszło kilka tygodni temu na autostradzie A4 w okolicy zjazdu Kraków-Wschód. Kierowca, który przegapił zjazd z autostrady, zatrzymał auto na skrajnym lewym pasie, i... czekał, aż będzie mógł zmienić pas ruchu. Doprowadził tylko do kolizji, a to zdarzenie mogło zakończyć się poważnym wypadkiem z ofiarami śmiertelnymi.