Akcja policji pod Suchą Beskidzką. Wpadli szefowie narkotycznego gangu

Do pierwszych zatrzymań doszło w połowie października br. Ze wstępnych ustaleń wynika, że gang od września 2020 do 2021 roku, wprowadził do obrotu ponad 5 kilogramów narkotyków. Chodziło o marihuanę, amfetaminę, tabletki ecstazy i mefedron.

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Krakowie postępowanie w tej sprawie nadzoruje Wydział Śledczy.

- Zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających - podaje Janusz Hnatko rzecznik prokuratury

Podejrzanym za zarzucane im przestępstwa grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Teraz funkcjonariusze policji od 18 października do 8 listopada 2021 roku, na skutek dalszych ustaleń toczącego się śledztwa, dokonali zatrzymania kolejnych trzech kluczowych osób zamieszanych w obrót znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych, w szczególności zatrzymano osobę kierującą zorganizowaną grupa przestępczą, kolejnego członka grupy oraz dostawcę znacznych ilości marihuany dla grupy, której dostarczane były w kilogramowych paczkach. Wobec wszystkich trzech osób, na wniosek prokuratora sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.