Albert Rude po fatalnej końcówce sezonu: Zaprezentowaliśmy się poniżej oczekiwań

Albert Rude rozpoczął: - Nie warto mówić o tym meczu. Znów stało się to, co się stało na początku meczu, wszyscy to widzieli. Mieliśmy problemy, czerwona kartka. To wyzwania, którym nie zdołaliśmy sprostać. Lepiej byłoby podsumować rundę, podczas której byłem trenerem. Po pierwsze, teraz gdy ten sezon się oficjalnie dla nas skończył, chciałbym pogratulować Lechii i Katowicom, które osiągnęły awans. Jeżeli chodzi o nas, to myślę, że zdołaliśmy osiągnąć coś, co wykraczało poza oczekiwania. Wygraliśmy puchar grając przeciwko drużynom z ekstraklasy. Zdobyliśmy trofeum po wielu latach przerwy. Z drugiej strony w lidze zaprezentowaliśmy się poniżej oczekiwań. Tutaj jest tego dowód, nie zdołaliśmy uzyskać bezpośredniego awansu, ani miejsca w fazie play-off. To jest rozczarowujące dla wszystkich. Nie podejrzewam, żeby ktokolwiek czuł się z tym inaczej. Teraz będzie czas na wzięcie odpowiedzialności za tę sytuację. Oczywiście, ja biorę na siebie większą część z tej odpowiedzialności. Jestem liderem tego projektu, więc jestem również głównym winowajcą. Wisła będzie szła do przodu, będzie walczyć i finalnie będzie w dobrym miejscu.

Poproszony o komentarz co czerwonej kartki Marca Carbo, Albert Rude odpowiedział: - Jesteśmy w momencie, w którym trzeba wziąć odpowiedzialność za sytuację. Niezależnie czy jesteś trenerem, piłkarzem, elementem tej gry, jest to, że musisz być odpowiedzialny. W takiej sytuacji ciężko jest cokolwiek zrobić. Próbujesz to naprawić, iść do przodu, wierzyć że uda ci się osiągnąć cel wbrew przeciwnościom. Dziś było tak samo.

Dopytywany, w jakich aspektach Wisła pod jego wodzą poczyniła postęp, odparł: - Uważam, że w niektórych aspektach poprawiliśmy się. Np. nasza mentalność jest lepsza. Lepiej radzimy sobie w trudnych momentach. Również między innymi dzięki temu zdołaliśmy zdobyć puchar. Nie mam co do tego wątpliwości. Nie udało się nam osiągnąć wyniku w lidze, mamy wiele do poprawy. Musimy przeanalizować końcówkę sezonu by zrozumieć, że mamy wiele do poprawy w wielu sprawach.

Dodał też, że teraz zna już lepiej polską I ligę. Mówi na ten temat: - Bez wątpienia znam tę ligę lepiej, już jej doświadczyłem. Znam charakterystykę tej ligi. Z tą drużyną osiągnęliśmy coś niesamowitego, puchar, kwalifikacja do europejskich pucharów. Trzeba to docenić i szanować to, co osiągnęliśmy z tą szatnią. Musimy jednak z drugiej strony przeanalizować dlaczego w lidze nie udało się osiągnąć podobnego efektu. Czemu mieliśmy problemy. Musimy się poprawić w kolejnym sezonie by osiągnąć to, czego wszyscy chcą. Tak to wygląda. Wisła to zrobi, jestem tego pewien, że szybko upora się z tym problemem, pójdzie do przodu i osiągnie swój cel wcześniej niż później.

Kibice wywiesili transparent z napisem „Czy nie jest wam wstyd?” Zapytany i jego treść i co w Wiśle powinno się zmienić, Albert Rude nie odniósł się bezpośrednio do pytania. Powiedział jedynie: - Jeżeli miałbym podsumować sytuację, to użyłbym słowa rozczarowanie. Nie oczekuję niczego innego. Gdy rzeczy nie idą po twojej myśli, oczywiście musisz je zmienić, musisz je przeanalizować by wiedzieć co zrobiło się źle i co powinno się zrobić lepiej. Tak to wygląda. To jest projekt, który trzeba budować krok po kroku. Oczywiście, jest wiele elementów, które nie są na swoim miejscu, a które powinny być ustawione w taki sposób, by w kolejnym sezonie rywalizować o najwyższe cele.