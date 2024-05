Albert Rude przed wyjazdem Wisły Kraków do Katowic: Wszystko jest motywacją przed tym meczem

Z obrony Wisły wypada aż trzech piłkarzy, którzy wyszli w podstawowym składzie na mecz z Lechią. Prócz Jarocha, również wspomniani Colley i Junca. Rude, zapytany o to czy ustawienie obrony jest dla niej największym problemem przed wyjazdem do Katowic, odparł: - To prawda, że mamy kilka ważnych absencji w linii obrony. Mamy jednak również zawodników, którzy są gotowi, żeby wypełnić te absencje.

Rozmowa w szatni nie była przyjemna

GKS Katowice, czyli projekt długoterminowy

GKS Katowice to obecnie rozpędzony zespół. Strzela dużo goli, wygrywa. Jak zatrzymać takiego rywala? Albert Rude twierdzi, że ma na to pomysł. O katowiczanach mówi: - Po pierwsze chcę powiedzieć, że bardzo dogłębnie analizowaliśmy mecze naszego najbliższego rywala i na podstawie tych obserwacji przygotowaliśmy plan, który mam nadzieję, że zadziała. Najważniejsze jest jednak, że Katowice to jest projekt. To jest projekt długoterminowy, co widać na boisku. Jest tam trener, który pracuje od sezonu 2019/2020. To jest pięć sezonów pracy z drużyną, a sporo jest tam zawodników, którzy są w tym zespole, dwa, trzy nawet cztery lata. Możemy zatem zobaczyć bardzo jasno, że jest tam droga, którą podąża ten zespół. Wiedzą, co mają grać i dla mnie jest żadną niespodzianką ich wynik w tym sezonie.

Wisła, żeby na sto procent zapewnić sobie miejsce w barażach, musi wygrać oba mecze, jakie pozostały do końca sezonu zasadniczego. Tylko, że w tym roku nie udało się to jej ani razu. Zapytaliśmy zatem trenera „Białej Gwiazdy”, gdzie jej kibice mają szukać powodów do wiary, że to uda się akurat teraz? Ten odpowiedział: - To prawda, że nie wygraliśmy w lidze dwa razy z rzędu. Jak oceniamy tę sytuację? Mamy dwa ostatnie mecze w sezonie zasadniczym, więc jest ostatnia okazja, żeby to zrobić. Nie potrzebujemy niczego ekstra przed tym meczem. W tym meczu będzie wszystko. Gramy przeciwko bardzo dobrej drużynie, z bezpośrednim rywalem, jesteśmy na krawędzi. Musimy wygrać, żeby dostać się do baraży. Wszystkie elementy są motywacją przed tym meczem.

Jeśli chodzi o ustawienie Wisły w ofensywie, to wydaje się być tylko jeden znak zapytania. Czy od początku zagra Roman Goku czy Szymon Sobczak. W tym pierwszy przypadku wysuniętym napastnikiem pozostałby Angel Rodado. W drugim Rodado zagrałby nieco niżej, za Sobczakiem. Trener Wisły na pytanie czy już zdecydował jak to ustawić, odpowiada: - Mamy te dwie możliwości, ale też inne na podstawową jedenastkę. Żeby ocenić tę sytuację, powiem, co ma wpływ na wybór podstawowego składu. Liczą się dwa kryteria. Po pierwsze obecna forma danego zawodnika. Po drugie liczy się to, czego potrzebujemy w rywalizacji z danym rywalem. To są czynniki, które zdecydują o wyborze jedenastki.