Aleksandra Chapko, gwiazda serialu „M jak Miłość”, podzieliła się radosną nowiną. Już odlicza dni do narodzin pierwszego dziecka

Panieńskie nazwisko Chapko noszą aż cztery aktorki pochodzące z Nowego Sącza. I wcale nie jest to przypadek. To siostry, które dzieli 10-letnia różnica wieku. Starsze bliźniaczki – Karolina i Paulina – to rocznik 1985. Młodsze – Aleksandra i Alicja – 1995.

„Dzisiaj powiedziałam „Tak” mojej wielkiej miłości, która przyszła do mnie niespodziewanie i zmieniła mój świat. Kochanie dziękuje ze jesteś” – napisała Aleksandra.

Aktorka przyjęła pierścionek od Łukasza Klimczaka, śpiewaka operowego. To absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie śpiewu prof. Bogdana Makala oraz Guildhall School of Music and Drama w Londynie. Zadebiutował w Operze Śląskiej jako Mercutio w „Romeo i Julii”. Śpiewa barytonem. Związany jest m.in. z Teatrem Wielkim Opery Narodowej w Warszawie.

Para długo nie czekała ze ślubem. Ceremonia odbyła się w gronie najbliższych o czym po fakcie najpierw poinformowała również za pośrednictwem Instagrama starsza siostra Oli – Paulina.