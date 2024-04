Tak żyje Katarzyna Ucherska, piękna aktorka rodem z Nowego Sącza. Swój świat pokazuje na Instagramie Redakcja

Katarzyna Ucherska urodziła się 7 października 1992 w Nowym Sączu. To tutaj się wychowała, chodziła do szkoły i kształtowała jako aktorka. Jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu oraz Warszawskiej Akademii Teatralnej. Piękna sądeczanka znana jest z wielu ról filmowych i serialowych między innymi w serialach: Ojciec Mateusz, Na dobre i na złe, Komisarz Alex oraz Barwy szczęścia. Jest również aktorką Teatru Ateneum oraz warszawskiego teatru Syrena. Chwilami ze swojego życia dzieli się ze swoimi obserwatorami na Instagramie. Umieszcza tam zdjęcia, od których nie można oderwać wzroku. Jesteśmy dumni, że z naszego miasta pochodzą znani i utalentowani artyści, których kocha cała Polska. W galerii poniżej osadzone są posty z Instagrama oraz ich pełna treść. Zachęcamy do obserwowania profilu. Jest na co popatrzeć...