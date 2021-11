Animalsi z Oświęcimia szukają wsparcia i nowego domu dla Grzesia. To małpka marmozeta białoucha [ZDJĘCIA] Bogusław Kwiecień

Do grona podopiecznych Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals w Oświęcimiu dołączył niedawno nowy nietypowy przybysz. To małpka marmozeta białoucha

Do grona podopiecznych Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals w Oświęcimiu dołączył niedawno nietypowy przybysz. To małpka marmozeta białoucha. Grześ, bo tak na imię została ona odebrana przez inspektorów OTOZ podczas interwencji u poprzedniego właściciela, który nie zapewniał małpce odpowiednich warunków. Teraz robią to Animalsi, ale nie ukrywają, że jest to kosztowne. Dlatego na portalu pomagam.pl zorganizowali zbiórkę na rzecz Grzesia. Jednocześnie cały czas szukają dla niego nowego domu.