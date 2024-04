Anomalia pogodowe na Sądecczyźnie odbiją się na sadownikach? Sytuacja póki co jest opanowana

- Taki okres trwa nawet do tzw. „zimnych ogrodników” czyli nawet do 15 maja. Wszyscy liczą się z tym, że przymrozki mogą wystąpić. W mojej ocenie, temperatury, które właśnie wystąpiły nie są jeszcze tak wielkim zagrożeniem dla sadów owocowych - przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską”.

Sadownicy szacują, że drzewa owocowe zaczęły kwitnąć nawet o trzy tygodnie wcześniej niż zdarza się to co roku. Samo kwitnienie nie byłoby jednak problemem, gdyby nie fakt, że po bardzo ciepłych dniach temperatura gwałtownie spadła. Pojawił się śnieg, ale także przymrozki. Czy sadownicy powinni się martwić?

Zaznacza, że nie dotarły do niego sygnały, aby lokalnie przymrozki były na tyle duże, żeby mogły znacząco wpłynąć na późniejsze plony. - Sadownicy zawsze mają to na uwadze. Przymrozki występowały i pewnie występować będą, nawet teraz, kiedy kwitnienie rozpoczęło się co najmniej trzy tygodnie wcześniej niż powinno, tak jak to miało miejsce teraz - podkreśla Duda.

O sytuację sadowników na Sądecczyźnie póki co spokojna jest również Barbara Klag, prezes zarządu Sądeckiej Grupy Producentów „Owoc Łącki”.