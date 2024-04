Arcelor Mittal chce zainwestować 100 mln zł. Krakowska walcownia zimna ma produkować nowoczesne blachy do budowy hal przemysłowych.

Powłoka Optigal, która będzie produkowana w krakowskim oddziale, po pierwsze umożliwia ograniczenie zużycia cynku w procesie, a co za tym idzie zmniejszenie wydobycia tego surowca z naturalnych złóż. Po drugie - produkty pokryte tą powłoką są także bardziej trwałe i wykazują większą odporność na korozję.

- Blachy pokryte tą powłoką będą używane głównie w przemyśle budowlanym np. do produkcji płyt warstwowych i blach trapezowych niezbędnych do budowy nowoczesnych hal przemysłowych czy komercyjnych. To zastosowanie wymaga bardzo dobrej przyczepności i wysokich właściwości plastycznych podczas formowania na zimno – podkreśla Tomasz Plaskura, członek zarządu ArcelorMittal Poland, dyrektor sprzedaży i marketingu wyrobów płaskich na Europę Wschodnią. – Nowy produkt znajdzie odbiorców nie tylko w Polsce, ale i w Europe Środkowo-Wschodniej m.in. w Czechach i na Słowacji – dodaje.