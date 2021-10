Artur Orliński z Tarnowa w programie Ninja Warrior Polska. Tarnowianin w przebojowym show doszedł już do finału [ZDJĘCIA] Paulina Marcinek-Kozioł

Wojownik ninja musi być zwinny, bystry i szybki, a jednocześnie niezwykle silny i wytrzymały. Same eliminacje do popularnego programu Ninja Warrior Polska to nie lada wyzwanie. Tymczasem Artur Orliński z Tarnowa zapewnił sobie status finalisty telewizyjnego show. Na co dzień jest trenerem personalnym i instruktorem runmageddonów i sztuk walki.