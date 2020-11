Artyści pożegnali Wojciecha Pszoniaka. Aktor spoczął na warszawskich Powązkach

„Niemal do samego końca w domu pod czułą i bohaterską opieką Basi, swojej wspaniałej żony. Otoczony miłością. Dzięki tej miłości mógł jakoś znieść swoje cierpienie. Ostatnie godziny musiał jednak spędzić w szpitalu. Ten cholerny rak, już nawet nie wiem czego – na końcu wydawało się, że rak wszystkiego – był bezlitosny” – napisał ks. Andrzej Luter we wspomnieniu o artyście.

W ostatniej drodze artyście towarzyszyli przyjaciele z filmowych planów.

"Ogromny talent, energia, oryginalność, skłonność do artystycznego ryzyka – to cechy, które wyróżniały Wojciecha Pszoniaka. (…) Był On nie tylko jednym z najwybitniejszych aktorów polskich, ale nade wszystko artystą niepowtarzalnym, którego kreacje fascynowały, niepokoiły i zapadały głęboko w pamięć” – napisał wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński w liście odczytanym podczas mszy pogrzebowej.

Urodził się 2 maja 1942 roku we Lwowie, gdzie spędził pierwsze lata życia. Pod koniec II wojny światowej rodzina aktora musiała opuścić Lwów, Pszoniakowie zamieszkali w Gliwicach.

W młodości Wojciech Pszoniak chciał zostać muzykiem, grał na skrzypcach i klarnecie, udzielał się w orkiestrze wojskowej, występował w amatorskich teatrach. W 1968 roku ukończył krakowską PWST (nie został przyjęty do szkoły teatralnej w Warszawie). Zadebiutował na scenie Teatru STU jeszcze podczas studiów, występował także w warszawskich teatrach Narodowym i Powszechnym.