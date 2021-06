Atak hakerski na urząd marszałkowski. Śledczy nadal nie wiedzą, kto za nim stoi. Ekspert komentuje

Policja bada sprawę ataku hakerskiego na Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Incydent doprowadził do utraty dostępności danych osobowych, m.in. klientów urzędu. Całe zajście miało miejsce w lutym. Do dziś nie wiadomo, kto stał za atakiem. Policjanci, zasłaniając się dobrem śledztwa, nie przekazują żadnych nowych informacji dziennikarzom. Mówią jedynie, że sprawa jest w toku, a działania funkcjonariuszy mają charakter niejawny.

Co zatem wiemy? M.in. to, że przestępcy za każdy zaszyfrowany serwer żądali okupu w formie krypto waluty: miało chodzić o miliony euro. Urząd marszałkowski zgłosił ten fakt do odpowiednich organów ścigania, które prowadzą śledztwo. Po ataku przez parę miesięcy nie działały systemy informatyczne urzędu. Ale jak przekazują nam jego przedstawiciele, mniej więcej w połowie kwietnia problem udało się rozwiązać. Pytamy Dawida Glenia, rzecznika prasowego UMWM, jakie dane zostały wykradzione?