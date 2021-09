Atak na biuro poselskie posłów Prawa i Sprawiedliwości: Beaty Szydło i Filipa Kaczyńskiego w Wadowicach! Policja szuka sprawców

Do zdarzenia miało dojść we wtorek wieczorem (21 września) przed kamienicą przy wadowickim rynku, w której mieszczą się m.in. biura poselskie europoseł Beaty Szydło oraz posła na sejm Filipa Kaczyńskiego. Oboje to politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ktoś chciał wyrwać zamocowaną na ścianie budynku tablicę z szyldem biura poselskiego i przy okazji uszkodził jej fragment. Pod drzwiami wejściowymi do budynku zostawiono natomiast zapalony znicz z tekturą i napisem: "Pamięci ofiar polityki granicznej PiS".

Chodzić miało zapewne o aktualną sytuację na polsko - białoruskiej granicy. Stąd podejrzenie poszkodowanych, że atak wandalizmu miał podłoże polityczne. Poseł Kaczyński wskazuje nawet pośrednich winnych tego ataku: