Atlas grzybów 2024. Które grzyby są trujące, a które jadalne? Podpowiadamy! Sprawdź atlas grzybów online redakcja

Muchomor czerwony (Amanita muscaria) - trującyŚrednica i kolor: Kapelusz ma od 5 do 15 cm średnicy. Przeważnie koloru czerwonego lub pomarańczowego - pokryty białymi plamkami. Blaszki: gęste, białe lub kremowe.Trzon: wysokość ok. 6-15 cm. Kolor białożółty. Miąższ: Pod skórką koloru żółtego. Bez smaku i zapachu. Występuje zarówno w lasach liściastych, jak i iglastych. Bardzo pospolity Fot. Marek Zakrzewski Zobacz galerię (30 zdjęć)

Atlas grzybów 2024. Ciepłe powietrze, deszcz oraz wilgotna gleba to znakomite warunki do wysypu grzybów. Pojawiają się one zazwyczaj w okresie letnim i jesiennym. Jednak jak odróżnić grzyby jadalne od niejadalnych i trujących? Lepiej zapoznaj się z naszą galerią zdjęć przed kolejną wyprawą do lasu - przedstawiamy w niej najczęściej mylone grzyby. Sprawdź, czy grzyby, które zbierasz, są jadalne!