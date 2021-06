Badania koni w Tatrach. Po pierwszej turze wyniki dobre. Zwierzęta są zdrowe. Kolejna tura na początku lipca

Po pierwszych badaniach tylko jeden koń został skierowany do powtórnego badania za trzy tygodnie. - Nie dostaliśmy informacji, by któryś z koni nie został dopuszczony do pracy na szlaku – mówi Zbigniew Kowalski.

Każda para koni może dziennie pokonać trasę maksymalnie dwa razy.

W najbliższym czasie fiakrów z Morskiego Oka czeka w tym roku jeszcze jednak nowość. Na szlaku niebawem ma się pojawić wóz hybrydowy – wyposażony w silnik elektryczny, który wspiera konie w pracy. - Wóz powinien wyjechać na szlak w tym tygodniu. Ma on wspomagać pracę koni na podjazdach. Jest on niezależny od wozaka. Póki co jest jedne wóz. Będziemy go nadal testować na szlaku, tyle że z obciążeniem, czyli z pasażerami – mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Testy mają być prowadzone przez całe wakacje. Po testach dopiero TPN zdecyduje co dalej. - Jeśli testy będą przebiegać pomyślnie, nie wykluczone, że pojawią się kolejne takie wozy – dodaje Ziobrowski.