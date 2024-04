"Baner wyborczy ratuje życie". Kolejna edycja ogólnopolskiej akcji pomocy dla Ukrainy. Apel organizatorów o przekazywanie banerów i wsparcie

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Organizator akcji z Oświęcimia ma zgłoszenia z różnych stron Polski

Pierwsza edycja akcji, która odbyła się przy okazji wyborów parlamentarnych jesienią ub. roku, spotkała się dużym odzewem. Podobnie jest teraz. Organizatorzy Krzysztof Adamski wraz ze Stowarzyszeniem HOPE otrzymują zgłoszenia od komitetów wyborczych z różnych stron Polski.

Krzysztof Adamski organizuje i prowadzi transporty z pomocą na Ukrainę Zbiory Krzysztofa Adamskiego

Pojawiły się też inne propozycje wsparcia. Do akcji dołączył m.in. Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie, który także ogłosił zbiórkę banerów dla Stowarzyszenia HOPE.

- We własnym zakresie chcą uszyć czy skleić z banerów torby, plecaki lub worki, w których będziemy rozdawać żywność, środki czystości itp. w Donbasie w wioskach przyfrontowych - mówi Krzysztof Adamski.

Tak wyglądają torby uszyte z banerów wyborczych, które trafią na Ukrainę Zbiory Krzysztofa Adamskiego

Jak dodaje, nowy pomysł to przeznaczenie części banerów do wykonania tymczasowych noszy medycznych. - Reszta banerów będzie wykorzystana jak w poprzednich akcjach dla ludności cywilnej do zabezpieczenia dziurawych dachów i zniszczonych okien w domach oraz dla wojska - zaznacza Krzysztof Adamski, który organizuje i sam jeździ z transportami pomocy na Ukrainę.

Krzysztof Adamski organizuje i prowadzi transporty z pomocą na Ukrainę Zbiory Krzysztofa Adamskiego

Banery trafiają w rejony najbardziej zniszczone w wyniku bombardowań i ostrzałów rosyjskiego agresora na wschodzie Ukrainy w regionach donieckim czy charkowskim. Zaletę materiałów, z których zrobione są banery, że wytrzymałe i odporne na działanie wody oraz innych czynników atmosferycznych. Oczka pozwalają na łatwe przymocowanie do konstrukcji dachów czy okopów.