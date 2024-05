"Czerwone maki" w kinach. Wśród bohaterów filmu o legendarnej bitwie o Monte Cassino Edmund Wilkosz. Pochodził z Oświęcimia. Zdjęcia

Absolwent "Konara" w Oświęcimiu

Postać Edmunda Wilkosza znana jest harcerzom w Oświęcimiu. Jest patronem oświęcimskiego hufca ZHP. Pamiętają o nim jako jednym z absolwentów w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Stanisława Konarskiego. Ma w Oświęcimiu także swoją ulicę.

Edmund Wilkosz urodził się 30 listopada 1912 roku w Oświęcimiu Narodowe Archiwum Cyfrowe

Do jego wojennych losów i bohaterskiego udziału w legendarnej bitwie o Monte Cassino nawiązali autorzy filmy "Czerwone maki" w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza. W postać podporucznika Wilkosza wcielił się Mateusz Banasiuk.

W rolę podporucznika Edmunda Wilkosza w filmie "Czerwona maki wcielił się Mateusz Banasiuk Materiały prasowe do filmu "Czerwone maki"

Nie dziwi, że twórcy filmu wybrali Edmunda Wilkosza na jednego z bohaterów, chociaż jego wcześniejsze losy były mniej znane. Cały jego życiorys jednak układa się w szlak, który prowadzi pod Monte Cassino.

Wielką pasją Edmunda Wilkosza było harcerstwo. Na zdjęciu (trzeci od lewej) ze skautami węgierskimi na Zlocie z okazji 25-lecia harcerstwa w Spale Kronika męskiego Hufca ZHP w Oświęcimiu

Urodził się 30 listopada 1912 roku w Oświęcimiu. Miał pięcioro rodzeństwa – czterech braci i siostrę. Mieszkał w pobliskich Babicach. Uczył się w Prywatnym Gimnazjum Koedukacyjnym im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu (dzisiaj to wspomniane LO). Po maturze studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu studiów został urzędnikiem administracji państwowej w Starostwie Powiatowym w Stryju (obecnie leży na terenie Ukrainy).

Edmund Wilkosz był wysportowanym młodym człowiekiem Zbiory Muzeum Zamek w Oświęcimiu

W oświęcimskim hufcu podkreślają, że wielką pasją Edmunda Wilkosza było harcerstwo. Do Związku Harcerstwa Polskiego wstąpił w lutym 1929 roku. Cztery lata później został mianowany hufcowym Hufca Męskiego w Oświęcimiu. Pełnił tę funkcję do 1938 roku do przenosin do Stryja, gdzie podjął pracę.

Po ukończeniu studiów Edmund Wilkosz został urzędnikiem państwowym Archiwum prywatne Janiny Paszek

- Nie zrezygnował jednak z działalności harcerskiej i objął funkcję hufcowego tamtejszego hufca. To tam zastał go wybuch II wojny światowej - zwracają uwagę następcy Edmunda Wilkosza w oświęcimskim hufcu.