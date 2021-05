Bardzo cenna wygrana lidera I ligi w Radomiu, czyli kolejny krok „Słoni” do ekstraklasy

Mecz rozpoczął się od ataków gości, a dużym zagrożeniem był strzał Adama Radwańskiego, który pewnie obronił Mateusz Kochalski. Wraz z upływem czasu miejscowi coraz bardziej zaczęli zagrażać bramce Bruk-Betu Termaliki. Kapitalną okazję do zdobycia gola w 21 min miał Leandro, jednak po strzale głową Brazylijczyka z pięciu metrów rewelacyjną interwencją popisał się Tomasz Loska.

Radomianie nie rezygnowali ze zdobycia gola i coraz częściej niepokoili defensywę „Słoni". Wystarczyła jednak chwila nieuwagi gospodarzy, by przyjezdni wykorzystali to z zimna krwią. Po stracie Michała Kaputa w środkowej strefie boiska piłka trafiła do najskuteczniejszego zawodnika I ligi Romana Gergela, który mocnym uderzeniem przy bliższym słupku pokonał Kochalskiego.

Strata gola nie załamała piłkarzy Radomiaka, a nawet jeszcze bardziej zmobilizowała ich do ataków na bramkę „Słoni”. W końcówce pierwszej połowy zespół z Małopolski przeżywał trudne chwile, ale mimo naporu rywali (najlepszej okazji nie wykorzystał Damian Gąska) obronił prowadzenie.