Bartosz Ślusarski: Jeszcze nie skreślałbym Cracovii

Wybiera się Pan na piątkowy mecz bliskich panu zespołów?

Tak, zwłaszcza, że nie widziałem poprzedniego meczu Lecha w Poznaniu z Radomiakiem. Poznaniacy zanotowali dobry występ w Zabrzu, trzeba na żywo oglądnąć obydwa zespoły.

Lech w dwóch meczach zdobył 4 punkty, Cracovia 1.

Teraz trzeba inaczej spojrzeć na ten inauguracyjny remis z Radomiakiem, bo zespół beniaminka robi furorę. Lech miał przewagę, był bliższy zwycięstwa, ale nie dał rady. Cracovia zaczęła gorzej. Widać, że nie wszystko w niej funkcjonuje jak trzeba po tym słabym ubiegłym sezonie.

„Pasy” nie grają Polakami, a Lech, który słynął w ubiegłym sezonie ze stawiania na młodzież, też nie jest skory do puszczenia ich szeroka ławą, choć brylują Kamiński i Skóraś.

Różnie się na to patrzy, nawet w Poznaniu, niektórzy są przeciwni temu, by grała większość Polaków. Mi jednak szkoda tego, że nie ma ich więcej. Jestem za tym, by promować młodych polskich zawodników, dawać im zaistnieć. Bardzo podoba mi się gra Kamińskiego. Uważam, że Lech zarobi na nim duże pieniądze. Obserwujemy taką politykę działaczy, że przez ostatnie lata wypromowali wielu młodych zawodników i z zyskiem ich sprzedali. Uważam, że Kamiński będzie kolejnym, który opuści Lecha za bardzo dobre pieniądze. A co do Cracovii, to na pewno kibicom jest przykro, że tylko jeden młody zawodnik z Polski pojawia się w pierwszej jedenastce. Mogłoby ich być więcej. Za moich czasów sytuacja była inna. Kibice mogli utożsamiać się z zespołem i np. taki Mateusz Klich, który nie jest z Krakowa, a z Tarnowa, był traktowany jak wychowanek.